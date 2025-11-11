Το εμπόδιο της Παρί καλείται να ξεπεράσει απόψε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, σε μία κόμη εκτός έδρας δοκιμασία.

Το «τριφύλλι» θέλει να βγάλει αντίδραση, προερχόμενο από δύο διαδοχικές ήττες, οι οποίες συνδυάστηκαν και με κακή εμφάνιση, κόντρα σε Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παρουσιαστεί ενισχυμένη σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στους Σέρβους, καθώς θα έχει κλασικό «πεντάρι» στο ρόστερ του, καθώς αποκτήθηκε ο Κένεθ Φαρίντ.

Νοκ άουτ παραμένουν Χολμς, Γιουρτσέβεν και Τολιόπουλος, ενώ δεν υπολογίζεται ο Λεσόρ.