Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος ο οποίος τραυμάτισε έναν 45χρονο που επιχείρησε να τον ληστέψει ενώ ήταν με την κοπέλα του στο φράγμα του Αλιάκμονα..

Το περαστικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11).

Ο 45χρονος επιχείρησε να τους ληστέψει υπό απειλή καραμπίνας. Ο 21χρονος πάλεψε με τον ληστή, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 45χρονος.

«Το παιδί έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ, έχει ηρεμήσει. Μου είπε “πατέρα, συγγνώμη για όλη αυτή την αναστάτωση που δημιούργησα”. Προσπάθησα να τον ενδυναμώσω ψυχολογικά», είπε ο πατέρας του νεαρού.

Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο 21χρονος που είναι διασώστης του ΕΚΑΒ. όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 21χρονος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, ενώ αύριο (12/11) αναμένεται να απολογηθεί ο 45χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.