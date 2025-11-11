Η επαναφορά της Πολεμικής Αεροπορίας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα όσον αφορά τα μεταγωγικά της μέσα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχήματα της αμυντικής πολιτικής που έχει βάλει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των μεταγωγικών αεροσκαφών, ο οποίος μέχρι πρόσφατα χαρακτηριζόταν από ελάχιστη διαθεσιμότητα, αναδείχθηκε εκ νέου από τον κ. Δένδια, με αφορμή την παρουσία του στην εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για την κοινωνική προσφορά της Π.Α., στην 112 Πτέρυγα Μάχης. Όπως υπογράμμισε το μέλος της κυβέρνησης, η κατάσταση έχει αλλάξει αισθητά.

Η αλήθεια είναι πως σήμερα βρίσκονται πλέον διαθέσιμα συνολικά δέκα μεταγωγικά αεροσκάφη: πέντε C-130 και πέντε C-27. Αν σε αυτά προστεθούν και όσα βρίσκονται σε στάδιο τακτικής συντήρησης, τότε ο αριθμός αυξάνεται συνολικά στα δώδεκα. Πρόκειται για μια σημαντική μεταβολή, δεδομένου ότι κάποια στιγμή η Πολεμική Αεροπορία είχε φτάσει να διαθέτει μόνο… ένα C-130 και ένα C-27 σε επιχειρησιακή κατάσταση. Αυτά και τίποτε άλλο. Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρείται και στον στόλο των ελικοπτέρων Super Puma, με επτά να είναι πλήρως επιχειρησιακά και δύο ακόμη να συντηρούνται.

Η αναγκαιότητα να υπάρχει υψηλή ετοιμότητα στον μεταγωγικό στόλο δεν αφορά άλλωστε μόνο καθαρά στρατιωτικά καθήκοντα

Η χώρα μας έχει και πάλι τη δυνατότητα ουσιαστικής αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού και υλικών, με τρόπο που να μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπινες ζωές, κρίσιμες αποστολές, επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων. Η αναγκαιότητα να υπάρχει υψηλή ετοιμότητα στον μεταγωγικό στόλο δεν αφορά άλλωστε μόνο καθαρά στρατιωτικά καθήκοντα. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αποτελούν βασικό εργαλείο και για την Πολιτική Προστασία, καθώς συνδράμουν στις αερομεταφορές διασωστών, υγειονομικού υλικού ή ομάδων άμεσης επέμβασης, όσο και σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό, όπου η Ελλάδα συμμετέχει συχνά στο πλαίσιο διεθνών αποστολών αρωγής και υποστήριξης.

Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ και στην επαναδημιουργία στόλου μεταγωγικών;

Καθοριστικό ρόλο στη σταδιακή αποκατάσταση αυτού του δυναμικού διαδραμάτισε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Η εταιρεία επί της ουσίας ανέλαβε με ταχείς ρυθμούς την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης που είχαν καθυστερήσει για χρόνια, επιτυγχάνοντας να επαναφέρει αεροσκάφη και ελικόπτερα σε λειτουργική κατάσταση. Η επανεκκίνηση αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει πρακτικά αποτελέσματα, αποκαθιστώντας τη δυνατότητα μεταφορών που για μεγάλο διάστημα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Ωστόσο, η ενίσχυση του στόλου δεν σταματά εδώ. Ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την προμήθεια και νέων μεταγωγικών αεροσκαφών. Το κύριο σενάριο αφορά την απόκτηση έξι αεροσκαφών τύπου C-390 της βραζιλιάνικης Embraer, σε δύο φάσεις (τρία αρχικά και τρία σε δεύτερο στάδιο). Τα C-390 είναι αεριωθούμενα, μέσου μεγέθους μεταγωγικά, τα οποία ήδη έχουν προμηθευτεί αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Σουηδία. Η ευρεία ευρωπαϊκή χρήση τους αναμένεται να διευκολύνει μακροπρόθεσμα και τη συντήρησή τους, αλλά και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Σύμφωνα με τους γνωρίζοντες, πρόκειται για αεριωθούμενο μεταγωγικό υψηλής αξιοπιστίας, το οποίο ξεχωρίζει για την ικανότητά του να μεταφέρει μεγάλα φορτία, στρατιωτικό προσωπικό, οχήματα, αλλά και να εκτελεί αεροδιακομιδές και ανθρωπιστικές αποστολές σε δύσκολες συνθήκες. Με μέγιστη ταχύτητα που ξεπερνά αυτή άλλων αεροσκαφών της ίδιας κατηγορίας και με δυνατότητα να επιχειρεί σε μικρού μήκους και μη προετοιμασμένους διαδρόμους, το C-390 προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα σε περιβάλλοντα όπου η άμεση ανταπόκριση είναι κρίσιμη. Διαθέτει σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και ευέλικτη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, κάτι που επιτρέπει ταχεία προσαρμογή της αποστολής ανάλογα με τις ανάγκες. Χάρη στη σχεδίασή του, συνδυάζει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με άλλες δυτικές πλατφόρμες και ευκολία συντήρησης.

Η ενδεχόμενη προμήθεια των C-390 έχει ως στόχο την αντικατάσταση των παλαιών C-130, των οποίων η υποστήριξη καθίσταται όλο και δυσκολότερη με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταθέσει επίσης πρόταση για την προμήθεια της νεότερης έκδοσης του C-130, του C-130J, με την επιλογή να παραμένει ανοικτή έως την τελική αξιολόγηση των επιχειρησιακών και οικονομικών δεδομένων.