Ο Παναθηναϊκός, παρά την απουσία σέντερ, παρουσίασε φτωχή εικόνα στο Βελιγράδι και υπέστη βαριά ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στην απόδοση της ομάδας συνολικά, αλλά και σε εκείνη του Κέντρικ Ναν στο συγκεκριμένο ματς. Παράλληλα, ξεκαθάρισε την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ και τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των «πράσινων» στη θέση του σέντερ.

Αναλυτικά

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με απαίσια επίθεση και τραγικά λάθη κάναμε 0 τρίποντα και μετά χάσαμε τον έλεγχο του παιχνδιού δίνοντας τους τον έλεγχο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο κάποιοι παίκτες έβγαλαν χαρακτήρα και δεν δέχτηκαν να είναι μεγάλη αυτή η ήττα, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως κάναμε κάποια λάθη και χάσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό… εεε στον Ερυθρό Αστέρα. Οι φίλαθλοι εδώ υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και μπερδεύτηκα. Κέρδισαν το παιχνίδι».

Για τον Ναν: «Στην διάρκεια της σεζόν οι παίκτες έχουν περιόδους που κάνουν κακές εμφανίσεις. Δεν είναι σε καλή φόρμα τώρα. Σε κάποια άλλα ματς, στην Πόλη στο ματς που κερδίσαμε, δεν αντέδρασε στο ματς. Σήμερα ήταν εκτός ματς. Αυτό συμβαίνει. Δεν αμφισβητεί κανείς την ποιότητά του. Ήταν κακή βραδιά για αυτόν και τον κρατήσαμε εκτός».

Για τη δήλωσή του: «Έχω πει ότι τα τελευταία χρόνια έχω τα καλύτερα αποτελέσματα στην EuroLeague σαν προπονητής».

Για τον Σορτς: «Δεν ξέρω ακόμα, μπορεί να είναι λάθος μας ή λάθος του, αλλά μέχρι στιγμής κατά 90% δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω τίποτα για τις φήμες».

Για τον σέντερ: «Είμαστε στην αγορά για να βρούμε έναν ψηλό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο. Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη σχετικά με το πότε θα επιστρέψει».

Μετά από αυτό (σ.σ. τον Βαλαντσιούνας) πήραμε τον Χολμς. Στην Euroleague έπαιξε δύο καλά ματς αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά. Αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν υπογράψαμε έναν παίκτη αλλά υπογράψαμε έναν άλλον σημαντικό σέντερ. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει».