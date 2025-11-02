Σε αποκαλύψεις για τον Ραϊμόν Ντομενέκ και το κριτήριο με το οποίο έβγαζε την 11άδα της εθνικής Γαλλίας στα χρόνια που ήταν ο προπονητής της, αναφέρθηκε ο Φιλίπ Μεξές.

Ο Ντομενέκ ήταν στον πάγκο των «τρικολόρ» από το 2004 μέχρι το 2010, φτάνοντας ως τον τελικό του Μουντιάλ 2006, όπου και ηττήθηκε από την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι. Μοιραίος για τη Γαλλία ήταν ο Νταβίντ Τρεζεγκέ καθώς έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια είχε προβλήματα με τον Ντομενέκ, ο οποίος δεν τον συγχώρησε ποτέ για το άστοχο πέναλτι.

Ο παλαίμαχος Γάλλος φορ είχε πει, λίγα χρόνια μετά, πως ο πρώην προπονητής των «τρικολόρ» ήταν… τρελός καθώς έκανε τις επιλογές του με βάση το ζώδιο του κάθε παίκτη και αυτό υποστήριξε τώρα και ο Μεξές, παλαίμαχος αμυντικός, ο οποίος επίσης δεν είχε καλές σχέσεις με τον Ντομενέκ.

«Δεν τον έβλεπα ως προπονητή, ούτε καν με την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών. Ποτέ δεν τον συμπάθησα. Ο Κριός δεν παίζει με τον Σκορπιό, ο Σκορπιός δεν παίζει με τον Ταύρο… Αυτά έλεγε… Αυτό για μένα, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είμαστε σε θέατρο. Νομίζω ότι τα πιστεύει, είναι περίεργο», είπε ο παλαίμαχος αμυντικός των Ρόμα και Μίλαν.