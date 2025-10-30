Η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικεί αποζημίωση-μαμούθ ύψους σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την UEFA για τη European Super League, κατηγορώντας την για σοβαρές ζημίες και απώλεια κερδών.

Η «βασίλισσα», η οποία ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Super League, θεωρεί ότι η UEFA δεν είχε ποτέ πρόθεση να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά απλώς επιδίωκε να καθυστερήσει την υλοποίηση της διοργάνωσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, τόνισε ότι «η απόφαση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να απαιτήσουμε αποζημίωση για τις σημαντικές ζημίες που υπέστη ο σύλλογος».

Η αποκάλυψη του ύψους της αποζημίωσης έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε τις εφέσεις της UEFA.

Η UEFA καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες νομικές προκλήσεις στην ιστορία της.