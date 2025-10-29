Έπειτα από δύο συνεχόμενες νίκες, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup με το 88-79 από τη Μπράουνσβαϊγκ στη Γερμανία.

Επιβλητική στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Μπράουνσβαϊγκ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με συνέπεια να προηγηθεί στο 2’ με +5 (10-5). Αρχίζοντας να βρίσκει καλύτερα πατήματα και έχοντας βασικούς εκτελεστές τους Τζάκσον, Περσίδη, ο ΠΑΟΚ «έγραψε» επιμέρους 8-16 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ με +3 (18-21). Απόσταση που έστειλε στο 16’ +6 (31-37), με τον Μουρ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση.

Οι Γερμανοί ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, με δικό τους επιμέρους 12-4 και έφυγαν στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με 43-41.

Σκηνικό που έκαναν ιδανικότερο στην τρίτη περίοδο, στα μισά της οποίας βρέθηκαν στο +12 (57-45).

Με επιμονή ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 4 πόντους στο 29’ (61-57), επίπεδο στο οποίο ήταν μακριά από την αντίπαλό του και στο 32’ (68-64).

Με σερί 5-0 η Μπράουνσβαϊγκ «ανέβηκε» στο +9 (73-64), ο «Δικέφαλος», εντούτοις, δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Έχοντας κινητήριο μοχλό τον Τζάκσον μείωσε στο 37’ στο δίποντο (79-77), η προσπάθειά του, ωστόσο, έμεινε εκεί. Οι Γερμανοί «έτρεξαν» σερί 5-0, πήγαν στο 84-77 στο 38’ και τελείωσαν, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79