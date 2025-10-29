Ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να απαλλάξει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανάρτησή του μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε τη σχετική καταγγελία, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει τη νίκη και ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία με ανάρτηση στα social media. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε καταγγελία αλλά ο αθλητικός δικαστής απάλλαξε τελικά τον Γιαννακόπουλο, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής.
«11/29-10-2025 – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
- ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ο κ. Δημήτριος Γιαννακοπουλος, προέβη με δημόσια ανάρτηση του, μέσω του ελευθέρως προσβάσιμου διαδικτυακού λογαριασμού «dpg7000», που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σε δυσφημιστικές δηλώσεις.
- ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».