Ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να απαλλάξει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ανάρτησή του μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε τη σχετική καταγγελία, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει τη νίκη και ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία με ανάρτηση στα social media. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Ολυμπιακός να προχωρήσει σε καταγγελία αλλά ο αθλητικός δικαστής απάλλαξε τελικά τον Γιαννακόπουλο, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής.

