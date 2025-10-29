Ο Άντονι Θουμπιθαρέτα φέρεται να είναι ένας από τους υποψήφιους για να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, έπειτα από εισήγηση του Φράνκο Μπαλντίνι.

Ο Ισπανός πρώην τερματοφύλακας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ισπανίας για αρκετά χρόνια, αγωνίστηκε για την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Μπαρτσελόνα, συμμετέχοντας σε περισσότερους από 950 επίσημους επαγγελματικούς αγώνες κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε συλλόγους.

Διορίστηκε διευθυντής ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα από τον πρόεδρο Σάντρο Ροσέλ στις 2 Ιουλίου 2010, αναλαμβάνοντας από τον πρώην συμπαίκτη του στην ομάδα και εθνική ομάδα, Τσίκι Μπεγκιριστάιν.

Την προηγούμενη δεκαετία είχε υπηρετήσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο με την ίδια ιδιότητα, συμμετέχοντας μάλιστα στην ίδρυση της γυναικείας ομάδας του συλλόγου το 2002.

Στις 27 Οκτωβρίου 2016, ανέλαβε στην ίδια θέση στην Μαρσέιγ αποχωρώντας τέσσερα χρόνια αργότερα με κοινή συναίνεση, ενώ μετά την εκλογή του Αντρέ Βίλας-Μπόας ως προέδρου της Πόρτο στις 28 Απριλίου 2024, ο Ζουμπιθαρέτα έγινε διευθυντής ποδοσφαίρου των «δράκων» , θέση από την οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2025.