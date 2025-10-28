Διαιτητικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, καθώς σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία, 371 διαιτητές εντοπίστηκαν να έχουν λογαριασμό σε στοιχηματικές εταιρίες. Αρκετοί από τους διαιτητές σφυρίζουν αγώνες σε ανώτατο επίπεδο.

152 διαιτητές για την ακρίβεια που σφυρίζουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα φέρεται να στοιχημάτισαν αποκάλυψε ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ένδειξη διαφθοράς» στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Οι αριθμοί από τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικοί: δέκα διαιτητές έβαζαν πάνω από 10.000 στοιχήματα ο καθένας, ενώ ένας μόνο διαιτητής φέρεται να στοιχημάτισε πάνω από 18.200 φορές (18.227).

Όλα αυτά δημιουργούν ανησυχία για χειραγώγηση αγώνων ή άλλες παράνομες δραστηριότητες ενώ το τουρκικό ποδόσφαιρο έχει και στο παρελθόν αντιμετωπίσει καταγγελίες για στημένα παιχνίδια και παράνομα κυκλώματα στοιχημάτων με την εμπιστοσύνη των φιλάθλων να βρίσκεται ήδη σε κρίση.

Έχει ήδη ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα, η διαδικασία «εκκαθάρισης» θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, η ομοσπονδία έχει μοιραστεί τα ευρήματά της με τη FIFA και την UEFA.