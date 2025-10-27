Την πρώτη τους ήττα για τη φετινή σεζόν υπέστησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) οι Μιλγουόκι Μπακς, αφού ηττήθηκαν με 118-113 από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό τους.

Η ομάδα του Μιλγουόκι υποχώρησε στο 2-1 στο ξεκίνημα της regular season (μετρώντας 1-0 εντός και 1-1 εκτός έδρας), παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός, πετυχαίνοντας 40 πόντους, μαζεύοντας 14 ριμπάουντ και μοιράζοντας 9 ασίστ, χάνοντας για μόλις μία ασίστ το triple-double. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδειξε για ακόμη μια φορά γιατί αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας, ωστόσο η προσπάθειά του δεν στάθηκε αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Οι Μπακς στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο επόμενο παιχνίδι, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10, στις 02:00) θα υποδεχθούν τους Νιού Γιορκ Νικς στο Fiserv Forum, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μπροστά στο κοινό τους.