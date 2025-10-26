Με γκολ του Έζε η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 την Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +4 από τη 2η… Μπόρνμουθ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 1-0 από την Άστον Βίλα και είναι στο -6 από την κορυφή.

Η Άρσεναλ υποδέχθηκε την Κρίσταλ Πάλας με τη νίκη να αποτελεί αυτοσκοπό ώστε να μη χαρίσει τίποτα στους διώκτες της και κατάφερε να την πάρει με το γκολ του Έζε στο 39′ μετά την κεφαλιά του Γκάμπριελ που του έστρωσε τη μπάλα για το σουτ.

Το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος του αγώνα, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν πλέον 22 βαθμούς και να είναι στο +4 από τη Μπόρνμουθ και στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ηττήθηκε από την Άστον Βίλα εκτός έδρας.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μετρούσε τρεις συνεχόμενες νίκες αλλά δεν ήταν καλή στο Βίλα Παρκ, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν στο 19′ με υπέροχο σουτ του Κας εκτός έδρας και να κρατάνε το 1-0 μέχρι το τέλος, παίρνοντας μεγάλη νίκη.