Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στη Stoiximan Basket League, επικρατώντας με 65-91 της Μυκόνου Betsson στο πρώτο ιστορικά παιχνίδι Α’ κατηγορίας που φιλοξενήθηκε ποτέ στο νησί των ανέμων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 4/4 και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την ΑΕΚ, ενώ μπαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Φουρνιέ, Γουόκαπ και Παπανικολάου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι Νιλικίνα, Γουόρντ, Λι και Βεζένκοβ «πήραν φωτιά» στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό έξω από τα 6,75 και εκτοξεύοντας τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού.

Το σύνολο του Μπαρτζώκα παρουσίασε εξαιρετική εικόνα μετά την ανάπαυλα, πετυχαίνοντας 56 πόντους στο δεύτερο μέρος, σε ένα παιχνίδι με έντονο συμβολισμό για τη Μύκονο, που φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας.

Το πρώτο καλάθι στο ανακαινισμένο γήπεδο της Άνω Μεράς ήταν τρίποντο από τον Τζέρεμι Έβανς, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να απαντά αμέσως για τον Ολυμπιακό. Οι Νιλικίνα και Βεζένκοβ ξεχώρισαν στο ξεκίνημα, όμως η Μύκονος Betsson αντέδρασε και με τον Άπλμπι να οργανώνει υποδειγματικά το παιχνίδι, προηγήθηκε στο φινάλε της πρώτης περιόδου (19-18).

Η δεύτερη περίοδος κύλησε με αρκετά λάθη και χαμηλό ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να βασίζεται κυρίως στην άμυνά του για να κρατήσει τον έλεγχο. Με 5 πόντους του Λαρεντζάκη και 4 του Λι, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 6 πόντων (29-35). Στο πρώτο ημίχρονο οι Πειραιώτες είχαν 9 ασίστ για 11 λάθη, ενώ σε μία φάση ο Ντόρσεϊ έκανε επιθετικό φάουλ στον Ρέι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας και υποβλήθηκε σε ράμματα.

Η τρίτη περίοδος ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι. Με συνεχόμενα τρίποντα των Γουόρντ και Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (35-47 στο 26’24”), την οποία διατήρησε και διεύρυνε στη συνέχεια. Ο Νιλικίνα έφτασε τους 16 πόντους, οδηγώντας την ομάδα σε εντυπωσιακό μπάσκετ και σκορ 42-68 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Σέιμπεν Λι ανέλαβε δράση, ενώ ο νεαρός Όμηρος Νετζήπογλου σημείωσε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν τη βραδιά με άνετη νίκη 26 πόντων (65-91), επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ανωτερότητα και διατηρώντας το απόλυτο στη Stoiximan GBL.

TΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Τσάνταλη, Λουλουδιάδης

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 11 (6 ριμπάουντ), Ρέι 2 (1/8 σουτ, 2 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης 3 (2 ριμπάουντ), Χέσον 5 (2 ριμπάουντ), Κάναντι 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 14 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 3 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ,2 ασίστ), Λι 19 (7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Πίτερς 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (2/2 δίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Χολ 2 (4 ριμπάουντ).