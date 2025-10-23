Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Τάσος Μπακασέτας δεν είναι, τελικά, στη διάθεση του Χρήστου Κόντη λόγω ενοχλήσεων.

Ο αρχηγός των «πράσινων» θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες στην αρχική 11άδα, στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα όμως ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο έπειτα από ένα σουτ που επιχείρησε.

Έτσι, τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση με τους Ολλανδούς και στον Παναθηναϊκό περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής που θα κάνει την Παρασκευή, μετά την επιστροφή στην Αθήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί για πόσο διάστημα θα μείνει εκτός δράσης.