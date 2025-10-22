Ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς που θα φιλοξενήσει η Αθήνα, το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε επίσημα από τον διευθυντή του τουρνουά, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, σε συνέντευξη Τύπου στο TELEKOM CENTER Athens παρουσία και της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Το τουρνουά, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις και αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους αθλητές, διεθνή ΜΜΕ και φιλάθλους από όλο τον κόσμο. Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), Θεόδωρος Γκλαβάς.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ο Tournament Director, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, παρουσίασε τις βασικές πτυχές και το όραμα του τουρνουά, προχωρώντας παράλληλα σε σημαντικές ανακοινώσεις.

Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε ότι ο κορυφαίος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς, θα αγωνιστεί στο τουρνουά ενώ η τρίτη και τελευταία wild card για τα qualifications του τουρνουά θα δοθεί στον 18χρονο Ελβετό, Χένρι Μπέρνετ, o οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής στο Australian Open Junior, δίνοντάς του την ευκαιρία να αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά event της Ευρώπης.

Υπογραμμίζοντας τη δυναμική και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς, Tournament Director του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, τόνισε ότι: «Αυτό που επιθυμούμε είναι να καθιερώσουμε το τουρνουά για πολλά χρόνια στην Αθήνα. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι να προσφέρουμε μια επιτυχημένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση, ώστε το ATP να είναι ικανοποιημένο από την εποπτεία και τη συνεργασία. Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά θα διαπραγματευτούμε την παράταση της άδειας».

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στη σημασία του τουρνουά για την χώρα, δήλωσε: «Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει πρωτοβουλίες που προσφέρουν νέες ευκαιρίες γνωριμίας με ελληνικούς προορισμούς και προωθούν τον αθλητικό τουρισμό. Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 έχει ξεχωριστή θέση στην προσπάθειά μας για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας. Είμαι βέβαιη ότι το τουρνουά θα αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες, και ένα ακόμη βήμα προς την εδραίωση της χώρας μας ως προορισμού αθλητικών διοργανώσεων κορυφαίου επιπέδου».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), Θεόδωρος Γκλαβάς, σημείωσε: «Το τουρνουά αποτελεί την κορωνίδα μιας σειράς επαγγελματικών αγώνων που γίνονται φέτος στη χώρας μας και που συμπεριλαμβάνουν 30 τουρνουά ITF Futures και 7 Challengers. Ειδικότερα, βοηθά στο να προβληθεί το άθλημά μας σε ένα ευρύτερο κοινό στην πατρίδας μας, όχι μόνο δηλαδή σε αυτούς που ασχολούνται συστηματικά με το τένις, ενώ ταυτόχρονα διαφημίζει τη χώρα μας και σε διεθνές κοινό μιας και προβάλλεται σε 130 χώρες».

Το TELEKOM CENTER Athens που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση θα διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του τουρνουά. Τα εισιτήρια για το κοινό είναι ήδη διαθέσιμα για προπώληση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.hellenicchampionship.com και του Ticketmaster. Την πρώτη ημέρα (1η Νοεμβρίου) της διοργάνωσης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για το κοινό με ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων, ενώ στις 2 & 3 Νοεμβρίου τα παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή τη μοναδική οικογενειακή εμπειρία δωρεάν.