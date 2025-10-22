Διαδικαστικά ζητήματα απομένουν πλέον για να περάσουν στην κατοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη οι μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία με ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία και πως ο νέος ιδιοκτήτης θα ανεβάσει σε νέο επίπεδο την ομάδα.

Εδώ και καιρό έχει γίνει ξεκάθαρο ότι ο Μυστακίδης θα αγοράσει τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και είναι θέμα χρόνου να συμβεί πλέον, με τη σχετική ανακοίνωσή των «ασπρόμαυρων» να αναφέρει τα εξής.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».