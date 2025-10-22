Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας παρενέβη και άσκησε δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ στην Opap Arena.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Θυμίζουμε, το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας δεν κάλεσε σε απολογία την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή στο επίκεντρο, ωστόσο παρενέβη, τελικά, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.