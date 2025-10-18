Η 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League έρχεται με δυνατές αναμετρήσεις και κρίσιμα τεστ για όλες τις ομάδες, καθώς το πρωτάθλημα αρχίζει να αποκτά ρυθμό και ενδιαφέρον.

Από το Ιβανώφειο έως το ΣΕΦ, τα βλέμματα στρέφονται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και σε παιχνίδια όπως το Ηρακλής-Μύκονος Betsson, το Μαρούσι–Άρης και το Προμηθέας–ΠΑΟΚ, που υπόσχονται ένταση και θέαμα.

Το πρόγραμμα, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 18/10

Ιβανώφειο 16.00: Ηρακλής-Μύκονος Betsson (Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής) Sunel Arena 16.00: ΑΕΚ-Καρδίτσα Ιαπωνική Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)

Promitheas Park 19.00: Προμηθέας Π. Βίκος Cola-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)

Αγ. Θωμά 19.00: Μαρούσι-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Κυριακή 19/10

ΣΕΦ 13.00: Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)

Καλλιθέας 16.00: Κολοσσός H Hotels Collection-Παναθηναϊκός AKTOR Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος).