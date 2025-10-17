Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση παίζοντας εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet το Σάββατο (18/10) και πριν λίγη ώρα ανακοίνωσε την αποστολή του.

Σε αυτήν βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από καιρό ο Γιάρεμτσουκ, που επιστρέφει από τραυματισμό, καθώς και ο Ρέτσος.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Ταρέμι, με τους Στρεφέτσα και Ροντινέι να μένουν και αυτοί εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ