Στη δεύτερη συμμετοχή του στο φετινό EuroCup Γυναικών, ο Αθηναϊκός υπέστη ήττα από την Μπεσίκτας με 87-84 στη φάση των ομίλων. Παρά το αγωνιστικό αποτέλεσμα, η προσοχή στράφηκε σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι υπεύθυνοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της τουρκικής ομάδας ανάρτησαν μια εικόνα που θεωρήθηκε προσβλητική για τις Ελληνίδες παίκτριες. Στο εικαστικό απεικονίζονταν δύο αθλήτριες του Αθηναϊκού ως σερβιτόρες, «υπηρετώντας» τις παίκτριες της Μπεσίκτας, συνοδευόμενο από το ειρωνικό σχόλιο «ας τρώνε αυτοί, εμείς παίρνουμε τη νίκη». Μεταξύ των παικτριών που εμφανίζονταν στο συγκεκριμένο σκίτσο ήταν και η διεθνής Ελληνίδα σέντερ, Μαριέλλα Φασούλα.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά, που ζήτησε την απόσυρσή της και δημόσια συγγνώμη. Παρά ταύτα, η τουρκική ομάδα αρνήθηκε να διαγράψει το περιεχόμενο, πυροδοτώντας έντονη δυσαρέσκεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίμαχη ανάρτηση:

Yemek onlardan, galibiyet bizden. 😋 pic.twitter.com/59swvRoW9S — Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 16, 2025

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Αθηναϊκός τόνισε ότι θα προσφύγει στη FIBA ζητώντας την επιβολή κυρώσεων:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθηναϊκού:

«Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Αθηναϊκού Qualco στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας, δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της τουρκικής ομάδας μια προκλητική ανάρτηση που παρουσίαζε δύο αθλήτριές μας ως σερβιτόρες απέναντι στις παίκτριες της Μπεσίκτας. Χωρίς να θέλουμε να δώσουμε υπερβολικές διαστάσεις, αλλά με μηδενική ανοχή σε προσβλητικές συμπεριφορές, επικοινωνήσαμε άμεσα με την Μπεσίκτας ζητώντας την άμεση απόσυρση του post.

Η αρχική δικαιολογία ήταν ότι επρόκειτο για απάντηση σε ένα story της ομάδας μας που αφορούσε ραντεβού με την Μαριέλλα Φασούλα σε τρεις μήνες – μια εξήγηση που θεωρούμε τουλάχιστον επιφανειακή. Στη δεύτερη επικοινωνία, η Μπεσίκτας ανέφερε ότι η διαχείριση γίνεται κεντρικά και ότι η δημοσίευση δεν πρόκειται να αφαιρεθεί.

Περισσότερες από δύο ώρες μετά, το post παραμένει ενεργό, αναγκάζοντάς μας να εκφράσουμε δημόσια τη δυσαρέσκειά μας για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται συχνά μετά από αναμετρήσεις ελληνικών και τουρκικών ομάδων.

Θα ακολουθήσει επίσημη καταγγελία στη FIBA, ενώ συνεχίζουμε να προασπίζουμε την ιδέα ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και να σέβεται τα όρια της ευπρέπειας, ιδιαίτερα σε δύσκολες και επικίνδυνες εποχές. Ευχαριστούμε παράλληλα την Μπεσίκτας για την άψογη φιλοξενία και τους συγχαίρουμε για την επιτυχία τους.

ΥΓ. Δεν θα αναπαράγουμε το άκρως προσβλητικό post».