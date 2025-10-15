Ο Νταβίντ Μαρτίνες που αγωνίζεται στον Βόλο ως δανεικός από την Ιντεπεντιέντε είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα αναφέρει Αργεντίνος δημοσιογράφος.

Οι ομάδες προετοιμάζονται για την επανέναρξη των πρωταθλημάτων και τα μεταγραφικά σενάρια δεν σταματάνε ποτέ και ειδικά για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είναι πάντα δραστήριοι στις μεταγραφικές περιόδους.

Όπως, λοιπόν, αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Ουριέλ Λουγκτ, στον Ολυμπιακό έχουν σημειώσει το όνομα του Μαρτίνες, ο οποίος παίζει φέτος στον Βόλο ως δανεικός από την Ιντεπεντιέντε, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αργεντίνος ρεπόρτερ, οι Θεσσαλοί σκέφτονται να κάνουν χρήση της οψιόν αγοράς του παίκτη για ένα εκατ. ευρώ καθώς ήταν βασικός στα 8 από τα 9 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις και ξεχωρίζει με την απόδοσή του.