Η ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web 2025, το οποίο η Tuttosport απονέμει στον καλύτερο νέο παίκτη της Ευρώπης, συνεχίζεται και ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού βρίσκεται στην 1η θέση και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.

Πρόκειται για ένα βραβείο που έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα και είναι κάτι σαν τη Χρυσή Μπάλας αλλά για τους νεαρούς παίκτες. Στο πέρασμα των χρόνων είναι αρκετοί αυτοί που κέρδισαν το συγκεκριμένο βραβείο και στη συνέχεια έγιναν μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου.

Όπως, για παράδειγμα, ο Πολ Πογκμπά ενώ πιο πρόσφατα, από το 2018 κι έπειτα, οι νικητές κατά σειρά ήταν οι Τζάστιν Κλάιφερτ, Ματεό Γκεντουζί, Ανσού Φάτι, Καρίμ Αντεγέμι, Νίκολα Ζαλέφσκι, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Κενάν Γιλντίζ.

Σε αυτά τα ονόματα, τώρα, μπορεί να προστεθεί ένα ελληνικό και συγκεκριμένα αυτό του Μουζακίτη, ο οποίος παραμένει στην 1η θέση έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής το 50,5% των ψήφων, με τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους να είναι στη 2η με το 26,8% και τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί στην 3η με 13,4%.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται και ο καθένας μπορεί να πάρει μέρος πατώντας εδώ.