Με τον Σίλβα να έχει 24 πόντους με 8/8 σουτ και 9 ριμπάουντ, η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του Πανιωνίου με 93-73 και πήρε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 11-2 έχοντας «ζεστό» τον Μπάρτλεϊ, στη συνέχεια πήγε στο +11 (18-7) και τελικά έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (25-16).

Με τους Σίλβα και Μπάρτλεϊ να σκοράρουν συνεχώς η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήγε και στο +16 (37-21) στα μέσα της δεύτερης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν και να πλησιάσουν, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ 44-38.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν ξανά ρυθμό, προηγήθηκαν με 58-43 στο 25′ και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο από το +20, καθώς το σκορ ήταν 69-49.

Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο και διαχειρίστηκε όπως ήθελε την τελευταία περίοδο, παίρνοντας τη νίκη με 93-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Φλιώνης 4, Μπάρτλεϊ 15, Αρμς 8, Σίλβα 24, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 10, Λεκαβίτσιους 11, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5, Κουζμίνσκας 6, Χαραλαμπόπουλος.

Πανιώνιος (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 7, Σταρκς 7, Λούντζης 5, Κρούζερ 8, Χαντς 12, Πάπας 8, Τσαλμπούρης 6, Λιούις 5, Γουόλ 15.