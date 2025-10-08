Όπως όλα δείχνουν Ερυθρός Αστέρας και Γιάννης Σφαιρόπουλος θα τραβήξουν χωριστούς δρόμος μετά το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σερβικού MozzartSport.

Το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών δεν θα ανακοινωθεί πριν βρεθεί ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου, με πιο πιθανές λύσεις αυτές των Ντέγιαν Ράντονιτς και Σάσα Ομπράντοβιτς, αφού και οι δύο είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Ο 58χρονος προπονητής βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα από το 2023, κατακτώντας τον τίτλο στην Αδριατική Λίγκα και το νταμπλ στη Σερβία το 2024.