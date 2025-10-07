Με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για την προστασία του ευρωπαϊκού αθλητισμού, σε μια εποχή στην οποία γίνονται κινήσεις για το NBA Europe.

Το θέμα του NBA Europe έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε ψήφισμα, με το οποίο «υπενθυμίζει» σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία του ευρωπαϊκού αθλητισμού από ξένες επενδύσεις και ιδιοκτησίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί κινήσεις που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τον αθλητισμό, όπως για παράδειγμα το να αποχωρήσουν ομάδες από τα εθνικά πρωταθλήματά τους για να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, μια νέα λίγκα, όπως η European Super League.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα πάντως, λόγω και του timing, θεωρείται κίνηση άμυνας απέναντι στο NBA και το πλάνο για τη δημιουργία του NBA Europe. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει με καλό μάτι κάτι τέτοιο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει πως θα υπάρξουν αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο αν επιχειρηθεί η δημιουργία του NBA Europe με παράκαμψη ή αντικατάσταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που υπάρχουν ήδη.