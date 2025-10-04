Η ακαδημία του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ξενοδοχείο της πόλης στο οποίο θα μείνει η αποστολή της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή (5/10) τους «ασπρόμαυρους» με στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, χωρίς να έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους καθώς δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών.

Στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του, πάντως, το Σάββατο (4/10) βρέθηκαν τα παιδιά της ακαδημίας του συλλόγου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ, τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τους παίκτες να βγάζουν φωτογραφίες με τους πιτσιρικάδες, υπογράφοντας και αυτόγραφα.