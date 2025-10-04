Ο Πανιώνιος συνετρίβη με 61-87 από το Περιστέρι για την πρεμιέρα της Stoiximan Basket League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έκανε και αρνητικό ρεκόρ καθώς στην 3η περίοδο πέτυχε μόνο 2 πόντους.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα είχε αρκετό ενδιαφέρον, όπως δείχνει και το 39-40, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες. Κανείς, επομένως, δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε…

Ο Πανιώνιος ήταν άστοχος στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και τελικά αυτό δεν άλλαξε στη συνέχεια, με συνέπεια σε ολόκληρο δεκάλεπτο να πετύχει μόνο δύο πόντους. Μοιάζει απίθανο, είναι όμως η πραγματικότητα.

Με 1/8 δίποντα και 0/5 τρίποντα οι γηπεδούχοι… έσπασαν τα καλάθια και τελικά από το 39-40 το σκορ πήγε στο 41-56, με το Περιστέρι να ξεφεύγει και να παίρνει τη νίκη με 87-61.