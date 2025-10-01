Την Ολυμπιακή Επιτροπή της Παλαιστίνης, με επικεφαλής τον πρόεδρο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, υποδέχθηκε στη Λοζάνη η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συζήτησαν τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον αθλητισμό και τους αθλητές στην Παλαιστίνη, καθώς και την υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η ΔΟΕ σε αυτό το τραγικό πλαίσιο.

«Όπως όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ειρήνη στην περιοχή, παρακολουθούμε πολύ στενά τις τρέχουσες διπλωματικές εξελίξεις και ελπίζουμε ότι σύντομα θα οδηγήσουν σε μια πορεία προς την ειρήνη. Η βαθύτατη συμπάθειά μας συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όλους όσους επηρεάζονται από αυτή τη σύγκρουση και φυσικά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με την Ολυμπιακή κοινότητα στην περιοχή», είπε η πρόεδρος της ΔΟΕ.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ τόνισε επίσης τον θεμελιώδη ρόλο του αθλητισμού για την ένωση του κόσμου σε ειρηνικό ανταγωνισμό.

«Με τόσους πολέμους και συγκρούσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ο αθλητισμός έχει την ικανότητα να φέρει ολόκληρο τον κόσμο κοντά σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό», είπε.

Επιπλέον, η πρόεδρος της ΔΟΕ επανέλαβε την υποστήριξη της ΔΟΕ στο «Σχέδιο Αναβίωσης του Παλαιστινιακού Αθλητισμού», το οποίο ο Πρόεδρος Ρατζούμπ παρουσίασε στη ΔΟΕ πέρυσι.