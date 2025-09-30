Με γκολ του Οσιμέν η Γαλατασαράι νίκησε με 1-0 τη Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Μπάγερν Μονάχου έκανε… βόλτα στην Κύπρο συντρίβοντας την Πάφο με 5-1.

Στην Κωνσταντινούπολη το πέναλτι του Οσιμέν στο 16ο λεπτό ήταν αρκετό, όπως αποδείχθηκε, για να νικήσει η Γαλατασαράι τη Λίβερπουλ, η οποία πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο για την ισοφάριση αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 1-0.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Τσέλσι της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, χάρη στο αυτογκόλ του Ρίος στο 18′, ενώ η Μπάγερν Μονάχου δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Πάφο: 0-1 στο 15′ ο Κέιν, 0-2 στο 20′ ο Γκερέιρο, 0-3 στο 31′ ο Τζάκσον, 0-4 στο 34′ ο Κέιν, 1-4 στο 45′ ο Όρσιτς και 1-5 στο 68′ ο Ολίσε.

Με 5-1 νίκησε και η Ατλέτικο Μαδρίτης, εντός έδρας όμως, την Άιντραχτ Φρανκφούρτης ενώ η Ίντερ πήρε εύκολο τρίποντο με το 3-0 επί της Σλάβια Πράγας και η Μαρσέιγ έριξε 4άρα στον Άγιαξ (4-0 στο Βελοντρόμ). Τέλος, στη Νορβηγία, η Μπόντο Γκλιμτ προηγήθηκε της Τότεναμ με 2-0, οι Άγγλοι όμως αντέδρασαν και πήραν βαθμό με το τελικό 2-2.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (30/9)

Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Πάφος – Μπάγερν Μονάχου 1-5