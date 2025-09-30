Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ την περασμένη σεζόν και δεν φαίνεται να τα καταφέρνει ούτε στο Μεξικό, τώρα, με τη Μοντερέι, καθώς δέχεται έντονη κριτική για τις εμφανίσεις του.

Ο Γάλλος επιθετικός είναι σε ελεύθερη πτώση και στις τάξεις της Ένωσης θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί που βρέθηκε ομάδα για να τον αγοράσει. Η Μοντερέι από το Μεξικό πίστεψε ότι απέκτησε τον παίκτη που κάποτε εντυπωσίαζε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τελικά όμως αγόρασε έναν… κώνο.

Έτσι τον χαρακτήρισε ο Ραούλ Κόρα Ισιόρδια, πρώην παίκτης της Μοντερέι, σχολιάζοντας την απόδοσή του στον αγώνα με τη Σάντος.

«Η Μοντερέι έπαιξε με 10 παίκτες σε όλο το ματς. Αυτός ο Μαρσιάλ, πόσα σουτ είχε στην εστία; Κανένα. Πόσα σουτ εντός εστίας είχε; Κανένα. Πόσες ασίστ έδωσε; Καμία. Έκανε μισή ώρα χωρίς να ακουμπήσει τη μπάλα κι ο παίκτης που τελείωνε τις φάσεις ήταν ο Σέρχιο Ράμος, όχι αυτός. Απλώς τον άφησαν εκεί.

Έμοιαζε με… κώνο κόντρα στην Τολούκα, τον ξαναβλέπω τώρα στη θέση του, πάλι… κώνος. Πρέπει να είμαι επικριτικός απέναντι σ’ ένα παίκτη που υποτίθεται ότι ήρθε για να «διαλύσει» τη λίγκα. Στα 40 του χρόνια ο Ζινιάκ τρέχει περισσότερο απ’ ό,τι αυτός στα 29 του, για να δώσω ένα παράδειγμα», ήταν τα λόγια του.