Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη φετινή Euroleague υποδεχόμενος τη Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Τρίτης (30/9) και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram έστειλε μήνυμα για κατάκτηση του τροπαίου.

Σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello Sport οι «πράσινοι» είναι το φαβορί φέτος, τόσο επειδή έχουν ούτως ή άλλως μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης, όσο και επειδή το Final Four θα γίνει στην έδρα του. Όπως και να έχει, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι όντως μία εξ αυτών που μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος και αυτό περιμένει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Γιαννακόπουλος έβαλε ένα παλιό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Live Sport» από συνέντευξη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου που έλεγε για τον γιο του πως «θα τον κάνει Οκτάστερο» και συνόδευσε αυτή τη φωτογραφία με το παρακάτω μήνυμα…

«Στην ίδια ψυχική κατάσταση όπως το τέλος Σεπτέμβρη του 2023… Για να δούμε. Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι… μα πάνω από όλα ενωμένοι. Καλή σεζόν.

Υ.Γ. Πάντα μία δεκαετία μπροστά έβλεπε».