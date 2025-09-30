Η Καϊράτ Αλμάτι υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και πριν την έναρξη επικρατεί ένα χάος καθώς 30.000 φίλαθλοι θέλουν να μπουν σε γήπεδο 23.000 θέσεων.

Η ομάδα από το Καζακστάν ζει ένα όνειρο φέτος έχοντας εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, οπότε για τους οπαδούς της κάθε αγώνας είναι γιορτή.

Το γεγονός, όμως, ότι αντίπαλος είναι η «βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει ξεσηκώσει ακόμη περισσότερο τους φίλους της Καϊράτ, οι οποίοι προσπαθούν μαζικά να μπουν στο γήπεδο. Βασικά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο περισσότεροι από όσους χωράει αυτό.

Οι οπαδοί της Καϊράτ άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο 23.000 θέσεων περίπου τρεις ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού και υπολογίζεται ότι είναι περισσότεροι από 30.000 αυτοί που προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο, με την κατάσταση να είναι χαοτική.