Σενάρια που κυκλοφόρησαν θέλουν τη Σαράγεβο να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, με τον μάνατζερ του Αυστραλοκροάτη χαφ της ΑΕΚ να μην επιβεβαιώνει τίποτα.

Ο Λιούμπιτσιτς είχε συνεχόμενες συμμετοχές στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, τώρα όμως μετράει τρία συνεχόμενα στα οποία δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, γεγονός που προκαλεί και διάφορα σενάρια για το μέλλον του.

Φήμες που κυκλοφόρησαν θέλουν τη Σαράγεβο να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, ο Ντάνιελ Πέτροβιτς όμως, μάνατζερ του παίκτη, διέψευσε τα πάντα με δηλώσεις του σε ιταλικό Μέσο.

«Οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι ο Ρόμπερτ θα μπορούσε να ενταχθεί στη Σαράγεβο είναι εντελώς αβάσιμες. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό», ήταν τα λόγια του μάνατζερ του Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2029 με την ΑΕΚ και σε 50 συμμετοχές μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ.