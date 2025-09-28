Ο Φρανκ Νικιλίνα είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού και η γαλλική… παροικία στη Stoiximan Basket League μεγαλώνει, με τον Ματίας Λεσόρ να τον καλωσορίζει με… τον τρόπο του, μέσω ανάρτησης στα social media.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν επισήμως την απόκτηση του Νικιλίνα, με τον οποίο ο σέντερ του Παναθηναϊκού έχει υπάρξει συμπαίκτης στην εθνική Γαλλίας και έχουν πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, ο Λεσόρ αποφάσισε να καλωσορίσει τον συμπατριώτη του στην Ελλάδα, κάνοντας και τη σχετική πλάκα.

«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο σέντερ των «πράσινων», ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.