Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχανε με 1-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά με αντεπίθεση διαρκείας τη συνέτριψε με 5-2 για την 7η αγωνιστική της La Liga, πετυχαίνοντας μια από τις μεγαλύτερες νίκες στα ντέρμπι.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 14′, όταν έπειτα από φάση διαρκείας ο Λε Νορμάν με κεφαλιά, μετά τη σέντρα που έγινε, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το 1-0 δεν έμεινε για πολύ, πάντως, καθώς στο 25′, κόντρα στη ροή του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Εμπαπέ μετά την πολύ ωραία κάθετη πάσα του Γκιουλέρ. Ο Τούρκος ήταν από τους καλύτερους για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο και στο 37′ έγινε και σκόρερ, με πλασέ μετά την πάσα του Βινίσιους, γράφοντας το 1-2.

Παρ’ όλα αυτά, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με κεφαλιά του Σόρλοθ έκανε το 2-2, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Όταν επέστρεψαν από αυτά, η Ατλέτικο έκανε ανατροπή στην ανατροπή και προηγήθηκε ξανά με το πέναλτι του Άλβαρες στο 51′, μετά την προβολή του Γκιουλέρ στον Γκονζάλες, για να έρθει στο 64′ το 4-2 με ωραία εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες.

Η Ρεάλ προσπαθούσε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε και στο 94′ ο Γκριεζμάν μετέτρεψε μια μεγάλη νίκη σε θρίαμβο κάνοντας το 5-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.