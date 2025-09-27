Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης υπέγραψε τον περασμένο Ιούλιο στη Χαρτς και είναι ένας από τους καλύτερους παίκτης της σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικό γκολ στον αγώνα με τη Φόλκερκ.

Ο 25χρονος Έλληνας εξτρέμ δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί στη Σκωτία και το δείχνει κάθε εβδομάδα με τις εμφανίσεις του, έχοντας εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για την ομάδα του Εδιμβούργου.

Ακόμη μία επιβεβαίωση ήρθε στο ματς με τη Φόλκερκ, όπου ο Κυζιρίδης άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό παόρνοντας τη μπάλα αριστερά, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους και στέλνοντας τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας με εκπληκτικό μακρινό σουτ.

Έτσι πέτυχε το 4ο του γκολ σε 9 συμμετοχές με τη Χαρτς, έχοντας παράλληλα και 4 ασίστ.