Ήταν ένα μεγαλειώδες ευρωπαϊκό διπλό από τον Παναθηναϊκό, βγαλμένο από την ένδοξη εποχή του… Panathinaikos! Μια συγκλονιστική Ευρώ-4άρα που προήλθε από μια (αναπάντεχη)γεμάτη εμφάνιση του Τριφυλλιού. Ήταν για όλο τον Οργανισμό μια βαθιά ανάσα ηρεμίας, μια μεγάλη νότα αισιοδοξίας, μια πολυπόθητη επιτυχία που είχε μεγάλη ανάγκη, η οποία έφερε επιτέλους ξανά τα χαμόγελα στους φίλους του Παναθηναϊκού την στιγμή που είχε χαθεί ακόμη και η… ελπίδα.

Πώς ο Χρήστος Κόντης τα έκανε όλα τέλεια πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα στη Βέρνη και την Ευρω-4αρα, πώς μπορεί να μονιμοποιηθεί, η καλοκαιρινή… δικαίωση των Παπαδημητρίου-Κομπότη για Ρούι Βιτόρια που τελικά μάλλον «έκαψε» αρκετούς παίκτες, τι είχε γίνει με τον Ανάς Ζαρουρί και πώς πρέπει να αξιοποιηθεί ο Ρενάτο Σάντσες. Σχολιάζει ο Βαγγέλης Μίχος στο Sportdog.gr