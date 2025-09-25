Τις τρεις μασκότ του Μουντιάλ 2026, μία για τον Καναδά, μία για το Μεξικό και μία για τις ΗΠΑ, παρουσίασε την Πέμπτη (25/9) η FIFA με βίντεο που ανέβασε στα social media.

Τα προκριματικά για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο και θα ακολουθήσει η κλήρωση των ομίλων, με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μπαίνει στο κατάλληλο κλίμα σιγά-σιγά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η FIFA με βίντεο που ανέβασε στα social media παρουσίασε τις τρεις μασκότ του τουρνουά, μία για κάθε χώρα που θα φιλοξενήσει αγώνες.

Έτσι, έχουμε τον Maple που είναι άλκη (είδος ελαφιού) και εκπροσωπεί τον Καναδά, τον Zayu που είναι τζάγκουαρ και εκπροσωπεί το Μεξικό και τον Clutch που είναι αετός και εκπροσωπεί τις ΗΠΑ.