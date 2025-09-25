Το γκολ του Ντόβενταν στο 35ο λεπτό ήταν αρκετό στον Ηρακλή για να νικήσει με 1-0 την Ηλιούπολη και να μπει με το δεξί στο κύπελλο Ελλάδας.

Στον πρώτο του αγώνα για τη League Phase της διοργάνωσης ο «γηραιός» πήρε τους τρεις βαθμούς χάρη στο γκολ του Ντόβενταν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 35ο λεπτό.

Αυτό ήταν και το μοναδικό γκολ, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και τον Ηρακλή να παίρνει τους τρεις βαθμούς, με την Ηλιούπολη, από την άλλη πλευρά, να έχει δύο ήττες σε δύο παιχνίδια.

Ηρακλής (Δημήτρης Σπανός): Νικοπολίδης, Αναστασίου, Δημητρίου (Εραμούσπε 46′), Σιδεράς, Ουές, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (Μαχαίρας 66′), Ντόβενταν (Τσιντώνης 46′, Αναστασιάδης 87′), Κυνηγόπουλος (Μάναλης 66′), Μωυσίδης.

Ηλιούπολη (Γιώργος Κουδούνης): Χριστοδουλής, Κεραμιδάς (Μαϊδανός 74′), Μπουγαΐδης, Σουντουρά (Νεοφυτίδης 63′), Ζαφειράκης, Θωμαΐδης, Καρανίκας, Μίγια (Χριστόπουλος 60′), Κωστούλας (Νόνης 60′), Σάκα, Τσουμάνης (Σαμ 74′).