Η League Phase του Europa League, στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αρχίζει με τους πρώτους αγώνες να γίνονται την Τετάρτη (24/9) και ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε 10.000 προσομοιώσεις και έβγαλε φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.
Την περασμένη σεζόν ήταν η Τότεναμ αυτή που πανηγύρισε επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta το πιο πιθανό σενάριο είναι να καταλήξει και φέτος στην Αγγλία η κούπα.
Αναλύοντας όλα τα δεδομένα, έπειτα από 10.000 προσομοιώσεις, η Opta θεωρεί φαβορί για το τρόπαιο την Άστον Βίλα, οι πιθανότητες της οποίας είναι στο 23,3%, με τη Ρόμα να έρχεται 2η με πιθανότητες 13%.
Σε ό,τι αφορά τις δύο ελληνικές ομάδες, ο υπερυπολογιστής δίνει 0,21% στον ΠΑΟΚ και αυτό τον φέρνει στην 27η θέση ενώ ακριβώς πίσω του είναι ο Παναθηναϊκός με 0,1%.
𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2025-26 Predictions 📈— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 23, 2025
Who will win the 2025-26 UEFA Europa League?
With the competition starting tomorrow, we've got the latest results from the 10,000 pre-season Opta supercomputer simulations.
Click below to find out more. ⬇️