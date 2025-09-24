Η League Phase του Europa League, στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αρχίζει με τους πρώτους αγώνες να γίνονται την Τετάρτη (24/9) και ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε 10.000 προσομοιώσεις και έβγαλε φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Την περασμένη σεζόν ήταν η Τότεναμ αυτή που πανηγύρισε επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta το πιο πιθανό σενάριο είναι να καταλήξει και φέτος στην Αγγλία η κούπα.

Αναλύοντας όλα τα δεδομένα, έπειτα από 10.000 προσομοιώσεις, η Opta θεωρεί φαβορί για το τρόπαιο την Άστον Βίλα, οι πιθανότητες της οποίας είναι στο 23,3%, με τη Ρόμα να έρχεται 2η με πιθανότητες 13%.

Σε ό,τι αφορά τις δύο ελληνικές ομάδες, ο υπερυπολογιστής δίνει 0,21% στον ΠΑΟΚ και αυτό τον φέρνει στην 27η θέση ενώ ακριβώς πίσω του είναι ο Παναθηναϊκός με 0,1%.