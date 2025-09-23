Ο αγώνας Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (23/9).

Οι «κίτρινοι» έχουν τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και μία εξ αυτών ήταν στην πρεμιέρα του κυπέλλου, οπότε τώρα θέλουν να κάνουν τη 2η και να πλησιάσουν κι άλλο στην πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

20:00 La Liga: Εσπανιόλ – Βαλένθια / Novasports Start

20:00 La Liga: Μπιλμπάο – Ζιρόνα / Novasports 1HD

20:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Άρης – Μαρκό / COSMOTE SPORT 1 HD

21:45 Scοttish Premiership: Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Coppa Italia: Μίλαν – Λέτσε / Novasports 2HD

22:00 League Cup: Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον / Action 24

22:15 Liga Portugal: Μπενφίκα – Ρίο Άβε / COSMOTE SPORT 3 HD

22:30 La Liga: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης / Novasports Prime

22:30 La Liga: Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ / Novasports 1HD