Με τον Κέιν να κάνει χατ-τρικ η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-1 εκτός έδρας τη Χόφενχαϊμ και πανηγύρισε το τέταρτο τρίποντο σε τέσσερις αγωνιστικές της Bundesliga, την ίδια ώρα που ο τερματοφύλακας Ατουμπόλου της Φράιμπουργκ γινόταν -στο ματς με τη Βέρντερ Βρέμης- ο πρώτος με πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οι Βαυαροί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πέρασαν δύσκολες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, όπου κινδύνεψαν σε αρκετές περιπτώσεις να βρεθούν πίσω στο σκορ, αλλά ο Αγγλος φορ έδωσε τη λύση στο 44΄, σκοράροντας μετά από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ. Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄) αξιοποίησε το πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Χαϊντάρι και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 77΄, πάλι από την άσπρη βούλα, με τον Ολίσε να κερδίζει αυτή τη φορά την «εσχάτη των ποινών». Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 82΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσουφάλ, με τον Γκνάμπρι να διαμορφώνει στην εκπνοή το τελικό σκορ.

Την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία μετά από περίπου 7,5 χρόνια πανηγύρισε το Αμβούργο, που επικράτησε 2-1 της Χάιντενχαϊμ και την άφησε τελευταία και χωρίς βαθμό. Πρώτο «τρίποντο» φέτος και για τη Μάιντς, που πέρασε με το εμφατικό 4-1 από το Άουγκσμπουργκ, ενώ με το εξίσου εντυπωσιακό 3-0 νίκησε η Φράιμπουργκ στη Βρέμη τη Βέρντερ.

Στο ματς αυτό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων Νόα Ατουμπόλου νίκησε από τα 11 βήματα τον Σμιντ, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι σε αγώνες πρωταθλήματος, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (20/9)

Άουγκσμπουργκ – Μάιντς 1-4

Αμβούργο – Χάιντενχαϊμ 2-1

Χόφενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου 1-4

Βέρντερ Βρέμης – Φράιμπουργκ 0-3