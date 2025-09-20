Στη λίστα με τις 100 πιο ακριβές ομάδες του πλανήτη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την αξία του ρόστερ του να υπολογίζεται στα 111,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης είναι πιο πίσω.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι κάτοχοι τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου, είναι η μόνη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Stoiximan Super League και φέτος και είναι και μία από τις 100 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου.

Η ιστοσελίδα transfermarkt, η οποία ειδικεύεται στα στατιστικά των ομάδων και των παικτών καθώς και στις χρηματιστηριακές αξίες τους, έφτιαξε τη λίστα με τις 100 πιο ακριβές ομάδες του κόσμου και σε αυτή βρίσκονται και οι «ερυθρόλευκοι».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το transfermarkt, το ρόστερ του Ολυμπιακού αξίζει 111,9 εκατ. ευρώ και τον φέρνει στην 100ή θέση παγκοσμίως, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι στην 1η θέση της λίστας με 1,4 δισ. ευρώ και την Άρσεναλ να ακολουθεί με 1,33 δισ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός είναι στην 119η θέση με ρόστερ αξίας 93,40 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ στην 123η με 92,38 εκατ. ευρώ, η ΑΕΚ στην 163η με 69,58 εκατ. ευρώ και Άρης στη 249η με 40,50 εκατ. ευρώ.