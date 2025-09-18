Η αποστολή της Μονακό είχε ένα ασυνήθιστο περιστατικό πριν από τον αγώνα με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για το Champions League, αφού μία σοβαρή βλάβη στο κλιματιστικό του αεροπλάνου, δημιούργησε συνθήκες… καύσωνα μέσα στο αεροσκάφος.
Η θερμοκρασία στην καμπίνα ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να μείνουν… με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να επιδιορθώσουν τη βλάβη και ορισμένοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και να ανεβάσουν πλάνα στα social media.
Μετά από αρκετή ώρα, η ομάδα κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα η πτήση να αναβληθεί και τελικά, οι Μονεγάσκοι ανέβαλαν το ταξίδι τους για σήμερα το πρωί.
🚨 UNBELIEVABLE! AS Monaco’s flight was canceled due to an air conditioning issue ❌😳✈️— karim RCA (@111983karim) September 17, 2025
The players had to get off the plane… in their underwear! 😭🩳 pic.twitter.com/L4knrtvoD4
🔴 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗥𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘́ 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗗’𝗔𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗩𝗜𝗢𝗡 ! 🛩️❌— Vibes Foot (@VibesFoot) September 17, 2025
Les joueurs se sont retrouvés en caleçon sur le tarmac de l’aéroport. 😭 pic.twitter.com/A8YZHoEU1m