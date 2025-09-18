Η αποστολή της Μονακό είχε ένα ασυνήθιστο περιστατικό πριν από τον αγώνα με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για το Champions League, αφού μία σοβαρή βλάβη στο κλιματιστικό του αεροπλάνου, δημιούργησε συνθήκες… καύσωνα μέσα στο αεροσκάφος.

Η θερμοκρασία στην καμπίνα ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να μείνουν… με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να επιδιορθώσουν τη βλάβη και ορισμένοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και να ανεβάσουν πλάνα στα social media.

Μετά από αρκετή ώρα, η ομάδα κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα η πτήση να αναβληθεί και τελικά, οι Μονεγάσκοι ανέβαλαν το ταξίδι τους για σήμερα το πρωί.

🚨 UNBELIEVABLE! AS Monaco’s flight was canceled due to an air conditioning issue ❌😳✈️

The players had to get off the plane… in their underwear! 😭🩳 pic.twitter.com/L4knrtvoD4 — karim RCA (@111983karim) September 17, 2025