Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία με την Πάφο στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην αναμέτρηση αυτή όμως συναντήθηκαν δύο φίλοι που έμελλε να είναι αντίπαλοι.

Ο Νταβίντ Λουίζ με τον Ροντινέι ήταν συμπαίκτες στη Φλαμένγκο και ο Βραζιλιάνος αμυντικός των Κυπρίων με δημοσίευσή του έστειλε μήνυμα στον μπακ του Ολυμπιακού.

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου αμυντικού

«Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε στη Φλαμένγκο για το όνειρο να παίξουμε στο Champions League και σήμερα ο Θεός μας χάρισε αυτή την ξεχωριστή μονομαχία. Σε αγαπώ φίλε μου, να σε ευλογεί πάντα εκείνος και η οικογένειά σου».