«Θερμή» υποδοχή επεφύλασσαν οι Τούρκοι στην Εθνική της χώρας τους που επέστρεψε από το Eurobasket 2025 με το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του στους εκπροσώπους του Τύπου δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνησή του.

«Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ»