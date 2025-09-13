Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ και έκανε το 1-1 για την Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο Davis Cup, με τη… μονομαχία να συνεχίζεται την Κυριακή (14/9).

Οι Βραζιλιάνοι ήταν αυτοί που είχαν ανοίξει το σκορ στον αγώνα με την Ελλάδα καθώς ο Ζοάο Φονσέκα είχε νικήσει νωρίτερα με 2-0 σετ (7-5, 6-3) τον Στέφανο Σακελλαρίδη στο κεντρικό court του ΟΑΚΑ.

Η ισοφάριση, επομένως, ήταν απαραίτητη και ήρθε μέσω του Τσιτσιπά, ο οποίος καθάρισε με 2-0 σετ τον Γουάιλντ. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε με 6-2 το πρώτο σετ και με 6-1 το δεύτερο, εξασφαλίζοντας εύκολα τη νίκη.

Έτσι, το σκορ έγινε 1-1 στη μονομαχία με τη Βραζιλία και η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή (14/9) με τουλάχιστον δύο αγώνες.