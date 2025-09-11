Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, απολαμβάνοντας τις διακοπές του.

Ο θρυλικός καλαθοσφαιριστής των Los Angeles Lakers βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο εστιατόριο «The White House» στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, όπου απόλαυσε το δείπνο του σε ιδιαίτερα ευδιάθετο και φιλικό κλίμα.

Δεν δίστασε μάλιστα να φωτογραφηθεί με θαυμαστές και να συνομιλήσει με το προσωπικό του εστιατορίου, εντυπωσιάζοντας με την απλότητά του.

Η Κέρκυρα άλλωστε έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αγαπημένος προορισμός διεθνών celebrities, με μεγάλα ονόματα από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού να την επιλέγουν για τις διακοπές τους, απολαμβάνοντας την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τα γραφικά τοπία του νησιού.