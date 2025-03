Οι Λέικερς κέρδισαν τους Νικς με 113-109 στην παράταση, αλλά το πιο δημοφιλές βίντεο από τον αγώνα δεν ήταν μια εντυπωσιακή φάση απο το ματς. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο συμπρωταγωνιστής δεν ήταν κάποιος από την ομάδα του, αλλά ο δημοσιογράφος του ESPN, Στίβεν Σμιθ.

Ο γνωστός παρουσιαστής της εκπομπής «First Take», Σμιθ, ο οποίος χθες υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό για 100 εκατομμύρια δολάρια, παρακολούθησε τον αγώνα από τις κερκίδες του γηπέδου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, παραβλέποντας τους εορτασμούς, πλησίασε έναν δημοσιογράφο και, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, τον αντιμετώπισε με έντονο ύφος.

Stephen A. says LeBron confronted him about Bronny coverage



Smith says LBJ approached him as a father, not as a basketball player



(via @LADEig) pic.twitter.com/s261EVmSVA