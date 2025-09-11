Στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, με τις διοργανώτριες χώρες, Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, να εξασφαλίζουν απευθείας είσοδο. Οι υπόλοιπες 43 θέσεις θα καθοριστούν μέσω προκριματικών από τις έξι συνομοσπονδίες, ενώ οι τελευταίες δύο θα κριθούν στα διασυνοριακά πλέι οφ έξι ομάδων τον Μάρτιο στο Μοντερέι και τη Γκουαδαλαχάρα. Μετά τις διεθνείς αναμετρήσεις αυτού του μήνα, 18 χώρες έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση. Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στο Kennedy Center της Ουάσιγκτον.

Αφρική

Οι νικητές των εννέα προκριματικών ομίλων εξασφαλίζουν άμεση συμμετοχή, ενώ οι τέσσερις καλύτεροι δεύτεροι θα αγωνιστούν στα παν-αφρικανικά πλέι οφ του Νοεμβρίου για μια θέση στα διασυνοριακά πλέι οφ.

Μαρόκο, ημιφιναλίστ στο Κατάρ 2022, και Τυνησία, που δεν έχει δεχθεί γκολ σε οκτώ προκριματικά, δεν χρειάζεται να ανησυχούν καθώς έχουν ήδη προκριθεί. Η Αίγυπτος ηγείται του ομίλου της, αλλά πρέπει να περιμένει τουλάχιστον έναν μήνα ακόμη για να επιβεβαιώσει την πρόκριση μετά το 0-0 με τον Μπουρκίνα Φάσο στην Ουαγκατού. Οι φίλοι των Φαραώ απογοητεύτηκαν από την υποτονική εμφάνιση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι ανησυχούν για τον τραυματισμό του Ομάρ Μαρμούς που αποχώρησε μετά από εννέα λεπτά.

Το Πράσινο Ακρωτήριο χρειάζεται μία νίκη για να προκριθεί για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη νίκη 1-0 επί της Καμερούν στο Πράια στον Όμιλο D. Η Σενεγάλη έκανε ανατροπή από 0-2 και επικράτησε 3-2 του Κονγκό στην Κινσάσα, ανεβαίνοντας στην κορυφή του Ομίλου B. Οι Νιγηριανοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο αποκλεισμού μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Νότια Αφρική. Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία και Γκάνα φαίνονται καλά τοποθετημένες για απευθείας πρόκριση με δύο προκριματικούς αγώνες ακόμη τον Οκτώβριο.

Ασία

Οκτώ χώρες προκρίνονται απευθείας από μικρούς ασιατικούς ομίλους και μία ομάδα θα στείλει η συνομοσπονδία στα διασυνοριακά πλέι οφ μετά από τα δικά της πλέι οφ τον Νοέμβριο.

Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα και Αυστραλία έχουν ήδη προκριθεί, μαζί με την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, που θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπόλοιπες ομάδες όπως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Ιράκ, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ινδονησία διεκδικούν τις δύο τελευταίες άμεσες θέσεις μέσω δύο ομίλων τριών ομάδων.

Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι η μόνη συνομοσπονδία που δεν θα συμμετάσχει στα διασυνοριακά πλέι οφ. Οι 12 νικητές ομίλων εξασφαλίζουν άμεση πρόκριση, ενώ οι τέσσερις υπόλοιπες θέσεις θα καθοριστούν μέσω πλέι οφ για δεύτερους ομίλων και νικητές του Nations League.

Η Αγγλία του Τόμας Τούχελ φαίνεται να προχωρά άνετα, αλλά άλλες χώρες όπως Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Η Σουηδία, χωρίς τον Αλεξάντερ Ισακ στην κανονική ενδεκάδα, βρίσκεται πέντε βαθμούς πίσω από την Ελβετία και έχει τέσσερις αγώνες για να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Νορβηγία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει πέντε γκολ στη νίκη 11-1 επί της Μολδαβίας, έχει το απόλυτο μετά από πέντε προκριματικούς αγώνες, ενώ η Γερμανία φαίνεται λιγότερο πειστική παρά τη νίκη 3-1 επί της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι ομάδες που ηγούνται των ομίλων είναι Σλοβακία, Ελβετία, Νορβηγία, Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Κροατία.

Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική

Ο Στιβ Μακλάρεν θα μπορούσε να οδηγήσει τη Τζαμάικα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Τζαμάικα, μαζί με Σουρινάμ και Ονδούρα, είναι σε καλή θέση για πρόκριση. Υπάρχουν τρεις άμεσες θέσεις για τους νικητές των τριών ομίλων των τεσσάρων ομάδων, ενώ οι δύο καλύτεροι δεύτεροι πηγαίνουν στα διασυνοριακά πλέι οφ.

Ωκεανία

Η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει άμεση πρόκριση είναι η Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Καληδονία θα συμμετάσχει στα διασυνοριακά πλέι οφ του Μαρτίου. Η Νέα Ζηλανδία προπονείται από τον Ντάρεν Μπέιζλεϊ, πρώην ποδοσφαιριστή της Watford, Wolves, Walsall και της Εθνικής Νέων Αγγλίας.

Νότια Αμερική

Αργεντινή (κάτοχος τίτλου), Εκουαδόρ, Κολομβία, Ουρουγουάη, Βραζιλία και Παραγουάη έχουν προκριθεί. Η Βολιβία εξασφάλισε τη θέση για τα διασυνοριακά πλέι οφ με έκπληξη 1-0 επί της Βραζιλίας στη Λα Παζ.

Η Βραζιλία, πέντε φορές νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατέλαβε την πέμπτη θέση στα προκριματικά, την πιο χαμηλή της ιστορίας. Ο Καρλο Αντσελότι εκφράστηκε αρνητικά για τις καθυστερήσεις των Βολιβιανών, ενώ ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας, Σαμίρ Σάουντ, είπε: «Παίξαμε ενάντια στους διαιτητές, την αστυνομία και τα ballboys. Ήρθαμε για ποδόσφαιρο, αλλά ήταν πλήρες αντι-παιχνίδι».

Η προκριματική φάση της Νότιας Αμερικής, που ξεκίνησε το 2023, περιλαμβάνει 10 ομάδες σε έναν μεγάλο όμιλο, με τους έξι πρώτους να προκρίνονται απευθείας και τον έβδομο στα πλέι οφ.